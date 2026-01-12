TİP'ten Barış Akademisyenlerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TİP'ten Barış Akademisyenlerine Destek

12.01.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP, ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) -Türkiye İşçi Partisi (TİP), 10 yıl önce bugün yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenlerin görevlerine iade edilmelerini istedi.

TİP'in sosyal medya hesabından, 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisini yayımladıkları için ihraç edilen "Barış İçin Akademisyenler"e destek açıklaması yapıldı. Açıklamada, şunları kaydedildi:

" 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisinin açıklanmasının üzerinden tam on yıl geçti. Barış talebini akademik ve insani bir sorumlulukla dile getiren bilim insanları, bu süre zarfında hukuksuz KHK'larla ihraç edildi, damgalandı ve belirsizliğe terk edildi. Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararına rağmen, iktidarın güdümündeki OHAL Komisyonu ve yargı mekanizmaları barış akademisyenlerinin haklarını iade etmemekte direnerek suç işlemeye devam etmektedir. On yıldır süren bu adaletsizlik, sadece akademisyenlere değil; özgür düşünceye, üniversite özerkliğine ve halkın bilgi edinme hakkına vurulmuş bir darbedir.

Türkiye İşçi Partisi olarak bir kez daha vurguluyoruz: Barışı savunmak suç değil, onurdur. Güvencesizliğe, sürgüne ve her türlü baskıya karşı direnen akademisyenlerin yanındayız. Akademik kıyıma son verilmeli, gasp edilen tüm haklar iade edilmeli ve tüm imzacı akademisyenler derhal görevlerine iade edilmelidir. Ne bu suça ne de bu hukuksuzluğa ortak olacağız. Üniversiteleri özgürleştirecek, barışı bu topraklarda mutlaka egemen kılacağız."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten Barış Akademisyenlerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

23:38
Pehlevi’den Trump’a çağrı: İran’ı birlikte yeniden büyük yapalım
Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran'ı birlikte yeniden büyük yapalım!
22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 02:02:36. #7.11#
SON DAKİKA: TİP'ten Barış Akademisyenlerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.