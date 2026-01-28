TİP'ten TBMM'ye Tepki - Son Dakika
TİP'ten TBMM'ye Tepki

28.01.2026 15:38
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'nin toplanmamasını eleştirerek meclisin çalışmadığını ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM Genel Kurulunun, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamamasına tepki gösterdi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin, halkın egemenliğinin sembolü ve milletin söz sahibi olduğu iddiasının tescillendiği yer olduğunu söyledi.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda 22 Ocak Perşembe günü kabul edildiğini anımsatan Baş, çalışma kararı bulunmasına rağmen Genel Kurulun 23 Ocak Cuma, 27 Ocak Salı ve bugün, "Başkanlık Divanı teşekkül etmediği" gerekçesiyle toplanamadığını aktardı.

Meclis'in çalıştırılmadığını iddia eden Baş, "Bu bir tesadüf mü, ihmalkarlık mı yoksa 'Meclis çalışıyor' görüntüsü altında Meclisi fiilen durdurmanın bir yolu mu? Tatil deseler tepki çok büyüyecek. Bu nedenle adını koymadan tatil yapıyorlar, sessizce." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, TBMM Genel Kurulunun yarın da çalışmayacağını savundu.

Kaynak: AA

Erkan Baş, Politika, Son Dakika

