Tır ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Tır ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

06.10.2022 21:15
Tır ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Malatya'da tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Turgut Özal Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.A. idaresindeki 44 BJ 587 plaka Ford marka minibüs ile Ş.A. yönetimindeki 44 ACE 768 plakalı Scania marka tırla çarpıştı. Kazada D.A., M.E.A., Y.M.A. ile S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

YORUMLAR
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İki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı İki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada Kontrolsüz şerit değiştiren kamyona taksi çarptı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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