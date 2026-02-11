TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan liseli Elif, kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan liseli Elif, kurtarılamadı

TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan liseli Elif, kurtarılamadı
11.02.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi Elif Nisa Karahan (16), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İznik ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan lise öğrencisi Elif Nisa Karahan (16), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Karahan, Ankara'da okulunda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaza 6 Şubat'ta saat 06.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. U.K.'nin (41) kullandığı 06 DU 8342 plakalı otomobil ile S.M. (30) yönetimindeki 54 AJZ 079 plakalı TIR çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü U.K. ile araçtaki S.K. (48,), F.İ.K. (17,), Y.A.K. (6) ve Elif Nisa Karahan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Elif Nisa Karahan, dün, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. OKULUNDA TÖREN DÜZENLENDİ

Cenazesi Ankara'ya gönderilen 10'uncu sınıf öğrencisi Elif Nisa için dün eğitim gördüğü Nallıhan ilçesindeki Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Elif Nisa Karahan, törenin ardından ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

Güncel, İznik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan liseli Elif, kurtarılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:57:35. #7.11#
SON DAKİKA: TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan liseli Elif, kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.