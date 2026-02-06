TIR’ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika
TIR’ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Kurtarıldı

TIR’ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Kurtarıldı
06.02.2026 12:42
Adana'da motosiklet sürücüsü TIR altında kalıp hafif yaralarla kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'da TIR'ın altında kalıp sıkışan motosikletin sürücüsü, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 CSH 28 plakalı motosiklet ile 42 YV 515 plakalı TIR, çarpıştı. Kazada motosiklet ve sürücüsü, TIR'ın çekicisinin altında kalarak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklerken sürücüye yardıma koşan vatandaşlar, paniğe kapılıp korkmaması için onu sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün ise soğukkanlı şekilde, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti. Motosiklet sürücüsü, kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine sevk edilen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, İnceleme, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
