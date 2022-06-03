TIR'ın çarptığı ağaç ortadan ikiye kırıldı

Beyoğlu'nda seyir halindeki TIR'ın dorsesi kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu yola devrilen ağaç sonrası cadde üzerinde yoğun trafik oluşurken ağaç, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Kaza sonrası TIR şoförü ile bir vatandaş arasında da kavga çıktı.

Kaza, Beyoğlu Bahariye Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 PK 9871 plakalı TIR'ın dorsesi kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç ortadan kırılarak yola devrildi. Kaza sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı TIR'ın üzerinden kaldırdı. Kaza sonrası olay yerinde bulunan bir vatandaş ile TIR şoförü arasında ise henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Yola devrilen ağacın parçaları Beyoğlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmayla yoldan kaldırıldı. TIR'ın çarpması sonucu yola devrilen ağaç nedeniyle Bahariye Caddesi'nde yoğun trafik oluştu. Kaza sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik Beyoğlu Zabıtası tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaldırılan ağaç sonrası cadde tamamen trafiğe açıldı. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, ağaca çarpan TIR'da ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL