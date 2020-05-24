Tır şoförleri aileleri ile sanal ortamda bayramlaştı - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkış için bekleyen tır şoförleri, ailelerinin bayramını cep telefonlarından görüntülü konuşarak kutladı.

İhraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri, sınır kapısı önünde meslektaşları ile sosyal mesafe kuralına uyarak bayramlaştı.

Ardından ailelerinin bayramını cep telefonuyla görüntülü arayarak kutlayan şoförler, sınır kapısından geçerek gidecekleri ülkeye hareket etti.

Tır şoförü Hanifi Özay, AA muhabirine, bayramların aileyle kalabalık şekilde güzel geçtiğini söyledi.

Bu bayramı ailesinden uzakta direksiyon başında geçirdiğini anlatan Özay, "Çocuklarımla, eşimle, büyüklerimle görüntülü arayarak bayramlaştım. Malum salgın hastalık var, herkes evde ama bugünler de geçecek inşallah. Tır şoförlerinin bayramı hep böyle yollarda geçer. Bayramda da salgın demeden yollarda çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Tır şoförü Bülent Dinler ise Hollanda'ya taşıdığı yükü bırakıp döndüğünü belirterek, "Bayramımız sınır kapısında geçiyor. Tam Türkiye'ye girdiğim zaman ezan okundu. İlk gümrükçülerle, polisle ve meslektaşlarımızla bayramlaştık. Ailelerimizle görüntülü arayarak konuştuk, bayramlarını kutladık. Herkesin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.