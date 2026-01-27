Tirah'tan 70 Bin Kişi Göç Etti - Son Dakika
Tirah'tan 70 Bin Kişi Göç Etti

27.01.2026 19:17
Pakistan'da olası askeri operasyon korkusuyla Tirah bölgesinden 70 bin kişi göç etti.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Afganistan sınırına yakın bir bölgede, yaklaşık 70 bin kişinin olası askeri operasyon endişesi nedeniyle bölgeden kaçtığı öne sürüldü.

Eyalete bağlı Tirah bölgesi yetkilileri ve sakinleri, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 70 bin kişinin Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik askeri operasyonlar başlatılabileceği korkusuyla göç ettiğini bildirdi.

Yaklaşık 70 bin kişi göç etti

Bölgedeki göç, cami hoparlörlerinden Tirah sakinlerinin olası çatışmalardan kaçınmak için 23 Ocak'a kadar bölgeyi terk etmeleri yönünde yapılan çağrı nedeniyle başladı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bara bölgesinde ve yakın kasabalarda, Tirah'tan araçlarla gelen aileler görüldü.

Yerel yönetim yetkilisi ve yardım çalışmalarını denetleyen Talha Rafiq Alam, şu ana kadar yaklaşık 150 bin nüfuslu Tirah'tan, 10 bin ailenin, yani 70 bin kişinin kayıt altına alındığını ve kayıt için belirlenen son tarihin 23 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.

Devam eden göçün sebebinin "kötüleşen asayiş durumu" olduğunu aktaran Alam, asayiş durumu düzelince söz konusu kişilerin Tirah'a geri dönebileceklerini belirtti.

Bölgeden göç edenlerden Zar Badshah yetkililerin tahliye emri vermesinin ardından eşi ve dört çocuğuyla birlikte kasabayı terk ettiğini dile getirdi.

Son haftalarda köylerde havan topu mermileri patladığını aktaran Badshah, bu patlamalarda bir kadının öldüğünü ve dört çocuğun yaralandığını ifade etti.

Badshah, "Köyün büyükleri bize köyü terk etmemizi söyledi. Daha güvenli yerlere tahliye olmamızı tavsiye ettiler." ifadelerini kullandı.

Pakistan Savunma Bakanı iddiaları reddetti

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları reddederek, bölgede halihazırda yürütülen ya da başlatılması planlanan bir askeri operasyon bulunmadığını söyledi.

Asıf, bölgedeki göçün Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik askeri operasyon ihtimalinden değil, sert kış koşulları ve olumsuz hava şartlarından kaynaklandığını savundu.

Ağustos 2025'te Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde TTP'ye karşı başlatılan askeri operasyonların ardından da yüz binlerce kişi bölgeden kaçmıştı.

-? Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Operasyon, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

