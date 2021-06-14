Tire'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Olay saat 23: 00 sıralarında Tire- Gökçen yolunda meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Bacaksız (60) ve eşi Remziye Bacaksız, Boynuyoğun Köyü'nden, Tire istikametine yaya olarak yürüyordu. Bu esnada, Gökçen yönünden Tire istikametine seyir halinde olan bir araç, Yaşar Bacaksız'a hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz adam ağır şekilde yaralandı.

Çevre sakinlerini çığlıklara koştu

Remziye Bacaksız'ın çığlıkları üzerine, çevredeki vatandaşlar, çiftin yardımına koştu. Yaralı, olay yerine gelen 112 ambulansıyla alınarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye yanıt vermeyen Yaşar

Bacaksız, hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan eşi Remziye Bacaksız sinir krizi geçirdi.

Çarpan Araç Kaçtı

Öte yandan yayaya çarpan otomobil olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın görgü tanığı olan acılı eş Remziye Bacaksız "Yolda kol kola yürüyorduk. Bir anda gürültü oldu ve eşimi metrelerce ötede gördüm. Koştum hemen yanına. Bilinci kapalıydı. Ortam çok karanlıktı. Çarpan aracın ne olduğunu ya da plakasını görmedim." dedi.

Çarpıp kaçan araç bulundu

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, Tire yönüne gittiği öğrenilen araç için Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti.

Polisin yaptığı sıkı takip sonuç getirdi. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra söz konusu pikap aracı, Tire'de Faik Tokluoğlu Bulvarı üzerinde park halinde buldu. Ön kısmından hasarlı olan aracın sahibi H.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR