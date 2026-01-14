Tire'de yangın: 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tire'de yangın: 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Tire\'de yangın: 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
14.01.2026 06:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 89 yaşındaki Meryem Küpeli yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Tire ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında Meryem Küpeli (89) hayatını kaybetti.

Turan Mahallesi Kısık Sokak'taki 2 katlı müstakil evde saat 03.15 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Meryem Küpeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Küpeli'nin cansız bedeni otopsi için Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Küpeli'nin oğlu ile birlikte yaşadığı ve yürümekte zorluk çektiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Tire, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'de yangın: 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı

07:56
Arda Güler’e “Mourinho“ şoku
Arda Güler'e "Mourinho" şoku
07:38
Trump’a soğuk duş Kendisine “Pedofili koruyucusu“ diyen işçiye verdiği yanıta bakın
Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın
06:14
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
03:18
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti
ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
03:16
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar
Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
01:21
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 08:01:10. #7.11#
SON DAKİKA: Tire'de yangın: 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.