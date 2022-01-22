Tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve kızı yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana- Niğde Otoyolu Eminlik yol kavşağında N.T. yönetimindeki 33 AGE 235 plakalı tır, K.A. idaresindeki 01 CCY 33 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada, F.A. ve kızı S.A. hayatını kaybetti, araçtaki aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekiplerde inceleme yaptı.

Anne ve kızın cenazeleri de Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.