Tırın Lastikleri Yandı

Van-Erciş kara yolunda seyir halindeki tırın yanan lastikleri itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Van-Erciş kara yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır seyir halindeyken balatalarının aşırı ısınması sonucu lastikler alev aldı. Diğer sürücülerin ikazı üzerine sürücü tırı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan lastikleri söndürdü. - VAN