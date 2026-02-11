TİTRA Teknoloji, WDS 2026'da İnsansız Sistemleri Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TİTRA Teknoloji, WDS 2026'da İnsansız Sistemleri Sergiledi

11.02.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİTRA Teknoloji, Riyad'daki WDS 2026'da insansız sistemler ve otonom harp üzerine sunum yaptı.

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayi sektöründeki şirketi TİTRA Teknoloji, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defence Show (WDS) 2026'ya katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel savunma sanayisinin en güçlü aktörlerini bir araya getiren WDS 2026, devlet başkanları, savunma otoriteleri ve küresel savunma şirketlerini buluşturdu.

TİTRA Teknoloji, fuarda ileri teknoloji insansız sistemlerini sergiledi. Fuarda TİTRA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez "Modern Muharebe Sahasında Sürü ve Otonom Harp Sistemlerinin Operasyonel Hale Getirilmesi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dönmez, insansız sistemlerin koordineli görev kabiliyetlerinden askeri sürü İHA'larının evrimine ve yüksek hızlı taarruz operasyonlarında karar alma mekanizmalarına kadar birçok konuya ilişkin görüşlerini dünya savunma sanayisinin temsilcileriyle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, sürü konseptinin savaşın maliyet ve güç dengesini değiştirdiğini belirterek, birlikte ve eş zamanlı hareket eden insansız sistemlerin düşman hava savunmasını zorlayarak milyon dolarlık platformlara karşı çok daha düşük maliyetli araçlarla etkili bir üstünlük sağlayabildiğini ifade etti.

Operasyon sırasında bazı kayıpların yaşanabileceğini ancak sürü yapısının gücünü tek tek araçlardan değil, birbirine bağlı ve birlikte hareket edebilen ağ yapısından aldığını aktaran Dönmez, bu sayede bir unsur devre dışı kalsa bile görevin devam edebildiğini ve operasyonların kesintiye uğramadan sürdürülebildiğini kaydetti.

"Geliştirdiğimiz yapı, farklı unsurların entegre ve koordineli şekilde çalışmasına dayanıyor"

Muhammed Selman Dönmez, TİTRA Teknoloji'nin sürü yaklaşımının tek bir platformla sınırlı olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geliştirdiğimiz yapı, farklı unsurların entegre ve koordineli şekilde çalışmasına dayanıyor. ALPİN, DUMRUL, PARS, DELİ ve MERKÜT platformlarını aynı operasyonel altyapı içinde birlikte çalışacak şekilde kurguluyoruz. Böylece, farklı görevler için geliştirilen sistemler tek bir akıl ve koordinasyon altında hareket edebiliyor. Bu sayede sahadan toplanan bilgiler anlık olarak paylaşılabiliyor, karar alma süreçleri hızlanıyor ve operasyonlar daha etkin ve esnek şekilde yürütülebiliyor."

Sürü sistemlerinin sahada etkili olabilmesi için en kritik unsurun güçlü ve kesintisiz bir haberleşme altyapısı olduğunu aktaran Dönmez, özellikle elektronik harp ortamında güvenilir iletişimin belirleyici hale geldiğini ifade etti.

Dönmez, sistemlerinin merkezi bir komutadan talimat almasının yanı sıra kendi aralarında hızlı ve güvenli şekilde veri paylaşarak birlikte hareket edebilmesinin büyük bir avantaj sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yapı sayesinde sahadan toplanan veriler anlık olarak paylaşılıyor ve sürü içindeki unsurlar ortak bir karar mekanizmasıyla hareket edebiliyor. Yapay zeka destekli altyapı sayesinde hedef tespiti, takip ve müdahale süreçleri büyük ölçüde otonom yürütülebiliyor. Önümüzdeki dönemde uydu sinyaline ihtiyaç duymadan yol bulabilen, kendi kararlarını verebilen ve farklı platformların birlikte görev yaptığı sürü sistemler, hem savunma hem de taarruz alanında önemli bir rol üstlenecek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Riyad, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİTRA Teknoloji, WDS 2026'da İnsansız Sistemleri Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:32:19. #7.11#
SON DAKİKA: TİTRA Teknoloji, WDS 2026'da İnsansız Sistemleri Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.