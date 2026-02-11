TİTRA Teknoloji, WDS 2026'da İnsansız Sistemleri Sergiledi

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayi sektöründeki şirketi TİTRA Teknoloji, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defence Show (WDS) 2026'ya katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel savunma sanayisinin en güçlü aktörlerini bir araya getiren WDS 2026, devlet başkanları, savunma otoriteleri ve küresel savunma şirketlerini buluşturdu.

TİTRA Teknoloji, fuarda ileri teknoloji insansız sistemlerini sergiledi. Fuarda TİTRA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez "Modern Muharebe Sahasında Sürü ve Otonom Harp Sistemlerinin Operasyonel Hale Getirilmesi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Dönmez, insansız sistemlerin koordineli görev kabiliyetlerinden askeri sürü İHA'larının evrimine ve yüksek hızlı taarruz operasyonlarında karar alma mekanizmalarına kadar birçok konuya ilişkin görüşlerini dünya savunma sanayisinin temsilcileriyle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, sürü konseptinin savaşın maliyet ve güç dengesini değiştirdiğini belirterek, birlikte ve eş zamanlı hareket eden insansız sistemlerin düşman hava savunmasını zorlayarak milyon dolarlık platformlara karşı çok daha düşük maliyetli araçlarla etkili bir üstünlük sağlayabildiğini ifade etti.

Operasyon sırasında bazı kayıpların yaşanabileceğini ancak sürü yapısının gücünü tek tek araçlardan değil, birbirine bağlı ve birlikte hareket edebilen ağ yapısından aldığını aktaran Dönmez, bu sayede bir unsur devre dışı kalsa bile görevin devam edebildiğini ve operasyonların kesintiye uğramadan sürdürülebildiğini kaydetti.

"Geliştirdiğimiz yapı, farklı unsurların entegre ve koordineli şekilde çalışmasına dayanıyor"

Muhammed Selman Dönmez, TİTRA Teknoloji'nin sürü yaklaşımının tek bir platformla sınırlı olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geliştirdiğimiz yapı, farklı unsurların entegre ve koordineli şekilde çalışmasına dayanıyor. ALPİN, DUMRUL, PARS, DELİ ve MERKÜT platformlarını aynı operasyonel altyapı içinde birlikte çalışacak şekilde kurguluyoruz. Böylece, farklı görevler için geliştirilen sistemler tek bir akıl ve koordinasyon altında hareket edebiliyor. Bu sayede sahadan toplanan bilgiler anlık olarak paylaşılabiliyor, karar alma süreçleri hızlanıyor ve operasyonlar daha etkin ve esnek şekilde yürütülebiliyor."

Sürü sistemlerinin sahada etkili olabilmesi için en kritik unsurun güçlü ve kesintisiz bir haberleşme altyapısı olduğunu aktaran Dönmez, özellikle elektronik harp ortamında güvenilir iletişimin belirleyici hale geldiğini ifade etti.

Dönmez, sistemlerinin merkezi bir komutadan talimat almasının yanı sıra kendi aralarında hızlı ve güvenli şekilde veri paylaşarak birlikte hareket edebilmesinin büyük bir avantaj sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yapı sayesinde sahadan toplanan veriler anlık olarak paylaşılıyor ve sürü içindeki unsurlar ortak bir karar mekanizmasıyla hareket edebiliyor. Yapay zeka destekli altyapı sayesinde hedef tespiti, takip ve müdahale süreçleri büyük ölçüde otonom yürütülebiliyor. Önümüzdeki dönemde uydu sinyaline ihtiyaç duymadan yol bulabilen, kendi kararlarını verebilen ve farklı platformların birlikte görev yaptığı sürü sistemler, hem savunma hem de taarruz alanında önemli bir rol üstlenecek."