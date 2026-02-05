TKK'da Paraşütle Rekor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 661,5 metrekarelik Türk bayrağı ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından, 'Gökyüzünde tarihi rekor' başlığıyla yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ertan Üstündağ, Geçitkale/KKTC'de 661,5 metrekarelik şanlı Türk bayrağımız ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. Bayrağımız, standart bir basketbol sahasından 241,5 metrekare daha büyük. Denge için kullanılan kurşun plaka 50 kilogram. Tandem sistem toplam yükü 203 kilogram. Bir önceki rekor (531,2 metrekare) 2005 yılında kırılmıştı. Türk askeri gökyüzünde de destan yazmaya devam ediyor" denildi.