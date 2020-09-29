TKKD Akdeniz Bölge Başkanı Türktekin'den Belediye Başkanı Karalar'a ziyaret - Son Dakika

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti.

Türktekin, ziyarette derneklerini çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Adana'daki cadde ve sokaklara başarılı kadınların isimlerinin verilmesini Başkan Karalar'dan talep eden Türktekin, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her şehrinde caddelere, sokaklara isimleri verilmiş ülkemiz adına fedakarlıklar yapmış, başarılar ortaya koymuş bir çok başarılı erkek vatandaşımız olduğu gibi, ülkemiz adına aynı fedakarlıkları yapmış ve aynı başarıları ortaya koymuş birçok da başarılı kadın vatandaşımız vardır. Belediyelerin, tüm kamu kurum ve kuruluşların topluma örnek teşkil eden kadınlarımıza hak ettiği önemi vermesi ve bu tür kadınlarımızın isimlerinin cadde ve sokaklara, parklara, kütüphanelere, uygun görülecek yerlere verilmesi ve büstlerinin yaptırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür yöntemlerle de, toplumda kadına saygı kültürünün yerleşeceğine ve kadına yönelik şiddetin azalabileceğine inanıyoruz."

Belediye Başkanı Karalar da, dernek üyelerinin talebini olumlu bulup, başarılı kadınların isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi ile büstlerinin yapılmasını meclise sunacaklarını belirtti.