Üye Girişi
TMMOB ve TTB'yi Dışlayan Düzenleme Kınandı

26.01.2026 18:38
Birleşik Metal-İş, TMMOB ve TTB'nin Ulusal İSG Konseyi'nden çıkarılmasını reddetti.

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş, "İşçi ölümlerinin her yıl arttığı, meslek hastalıklarının ise hala yok sayılarak görünmez kılındığı ülkemizde, 21 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile, Anayasal kuruluşlar olan TMMOB ve TTB, Ulusal İSG Konseyi'nin asli üyeliğinden çıkarılmıştır. Bu kararın kabul edilecek hiçbir yanı yoktur. Türkiye'de her gün en az 6 işçi çalışırken hayatını kaybetmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği; mühendislik, tıp ve bilimsel bilginin birlikte ürettiği kamusal bir alandır. TMMOB ve TTB ile dayanışma içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Devrimci İşçi Konfederasyonuna bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, "TMMOB ve TTB'yi dışlayan düzenlemeyi kabul etmiyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Anayasal kuruluşlar olan TMMOB ve TTB, Ulusal İSG Konseyi'nin asli üyeliğinden çıkarılmasını kabul etmiyoruz"

"İşçi ölümlerinin her yıl arttığı, meslek hastalıklarının ise hala yok sayılarak görünmez kılındığı ülkemizde, 21 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile, Anayasal kuruluşlar olan TMMOB ve TTB, Ulusal İSG Konseyi'nin asli üyeliğinden çıkarılmıştır. Bu kararın kabul edilecek hiçbir yanı yoktur. Bilimsel bilgi ve mesleki birikim demek olan TMMOB ve TTB'nin 'lüzum halinde davet edilecek' bir konuma indirgenmesi siyasal bir tercihtir. Bu tercih; bilimi, mühendisliği, tıbbı ve kamusal denetimi sistemli biçimde dışlamaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini kamusal bir hak olmaktan çıkarıp idari bir formaliteye indirgemektir.

"Türkiye'de her gün en az 6 işçi çalışırken hayatını kaybetmektedir"

Ulusal İSG Konseyi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 21. maddesinde düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi, Konsey'in yapısının kanunla belirlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Buna rağmen yürütme organı, yasa yapmadan yönetmelik ve genelgelerle Konsey'in bileşimini keyfi biçimde değiştirmektedir. Bu durum, Anayasa Mahkemesi kararlarının fiilen yok sayılmasıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği; piyasaya, taşerona ve rekabete terk edilemez. OSGB sistemiyle alan ticarileştirilmiş, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları güvencesizleştirilmiş, mesleki bağımsızlık yok edilmiştir. Bunun bedelini her gün iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler ödemektedir. Türkiye'de her gün en az 6 işçi çalışırken hayatını kaybetmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği; mühendislik, tıp ve bilimsel bilginin birlikte ürettiği kamusal bir alandır. Meslek örgütleri olmadan güvenli çalışma yaşamı kurulamaz. Buradan açıkça ifade ediyoruz: TMMOB ve TTB yalnız değildir! Bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz! Bilimi dışlayan, kamusal sorumluluğu yok eden anlayışa karşı TMMOB ve TTB ile dayanışma içindeyiz.

"TMMOB ve TTB ile dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

Taleplerimiz nettir: TMMOB ve TTB başta olmak üzere Konsey'in önceki yapısında yer alan tüm meslek örgütleri yeniden Ulusal İSG Konseyi'ne dahil edilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Konsey'in yapısı yasa ile düzenlenmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği piyasaya değil, kamu yararına göre örgütlenmelidir. İş cinayetlerine karşı gerçek, bilimsel ve kamucu politikalar hayata geçirilmelidir. Birleşik Metal-İş Sendikası olarak TMMOB ve TTB ile dayanışmayı büyütmeye, işçi sağlığı ve iş güvenliği için mücadelemizi omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

