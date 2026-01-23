TMO Çeltik Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TMO Çeltik Alım Fiyatlarını Açıkladı

23.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMO, çeltik alım fiyatlarını baldo, cammeo ve Osmancık grupları için belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çeltik alım fiyatını baldo grubu için ton başına 40 bin lira, cammeo grubu için 38 bin lira, Osmancık grubu için 32 bin lira olarak belirledi.

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'de çeltik hasadının eylül ayı içinde başlayıp, kasımda tamamlandığı hatırlatılarak, hasat başlangıcından bugüne kadar üretici lehine seyreden piyasaların yakından izlendiği ve gelinen noktada alım fiyatlarının açıklanmasının uygun olacağının değerlendirildiği bildirildi.

Geçen yıl çeltik üretiminin, 2024'e göre yüzde 2,1 azalışla 998 bin ton olarak gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, "Baldo grubu çeltikler için ton başına 40 bin lira (55 randıman), cammeo grubu için 38 bin lira (58 randıman), Osmancık grubu için ise 32 bin lira (60 randıman) fiyatla satın alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Alımlara ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, TMO'nun Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzaladığı lisanslı depolarda, çeltik alım faaliyeti göstereceği kaydedildi. Protokol imzalanan lisanslı depoculuk şirketlerinin "www.tmo.gov.tr" adresinde yayımlandığı, üreticilerin bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) tarafından üretim izni verilmiş veya tescil edilmiş çeşitler, satın alınacak. Kayıtlı olmayan çeşitler, kesinlikle satın alınmayacak." bilgisi paylaşıldı.

"Alımlara 26 Ocak'tan itibaren başlanacak"

TMO'nun, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine, anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere, tüm alım noktalarında devam edeceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Randevular, 24 Ocak'tan itibaren 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden, e-Devlet uygulaması (Randevu Sistemi-Toprak Mahsulleri Ofisi) üzerinden alınabileceği gibi başmüdürlük ve şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecek. Çeltik alımlarına, 26 Ocak'tan itibaren başlanacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içinde, üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Bakanlığımızca üreticilerimize, ilave olarak temel destek ve sertifikalı tohum kullanım desteği ödenecek. TMO tarafından, üreticilerin ÇKS'de kayıtlı üretim miktarının tamamı satın alınabilecek. TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti, TMO tarafından karşılanacak. Geçici alım merkezlerinde, hizmet bedeli kesintisi (yüzde 1) yapılacak. Damperli araçlardan, boşaltma ücreti alınmayacak."

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Çiftçilik, Ekonomi, Çeltik, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO Çeltik Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:11:12. #7.11#
SON DAKİKA: TMO Çeltik Alım Fiyatlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.