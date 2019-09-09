Son Dakika Haberleri: TMO, Ordu'da 3 bin tona yakın fındık aldı
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TMO, Ordu'da 3 bin tona yakın fındık aldı

2 saat önce

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ordu Şube Müdürü Mehmet Güney, ofisin Ordu'da bugüne kadar 3 bin tona yakın fındık alımı gerçekleştirdiğini söyledi.

TMO, Ordu'da 3 bin tona yakın fındık aldı, System.String[]

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ordu Şube Müdürü Mehmet Güney, ofisin Ordu'da bugüne kadar 3 bin tona yakın fındık alımı gerçekleştirdiğini söyledi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, TMO Ordu Şube Müdürü Güney'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tomakin, "Fındık üreticilerimiz rahat olsun TMO'ya kim müracaat etmişse fındığını verecek ve 50 randımanı 16,50 liradan parasını alacak." dedi.

Üreticilere tavsiyelerde bulunan Tomakin, "Bazı kesimler tarafından bilinçli bir şekilde oluşturulmaya çalışılan piyasada geçici manipülasyonlara prim vermeyelim. Emanete fındığımızı vermeyelim. İhtiyacımız kadar fındığı pazara indirelim göreceksiniz piyasa kendiliğinden esas değerini bulacaktır." dedi.

TMO Ordu Şube Müdürü Güney de Altınordu, Akkuş, Fatsa, Gölköy, Kabataş ve Kumru ilçelerinde günlük 150-200 ton fındık alımı yaptıklarını bugüne kadar toplam alımın 3 bin tona yakın yaklaştığını kaydetti.

Güney, TMO'ya ilk 10 gün içinde fındık veren 700 fındık üreticisinin hesabına 11,2 milyon lira aktarıldığını anımsatarak, "Bizim de fındık üreticilerimizden isteklerimiz var. Fındığını eski usul apar topar satışa sunmasınlar. Üreticilerimiz fındığın içini seçsinler, kurumasına dikkat etsinler. Biz burada ekiplerimizle yoğun mesai yaparak üreticilerimizin TMO'ya verdiği ürünlerinin hepsini alacağız." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:25 Kaynak: AA
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