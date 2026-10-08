TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TMSF, Destek Finans Faktoring\'e kayyum olarak atandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans sektöründe yeni bir kayyum kararı açıklandı. Destek Finans Faktoring A.Ş., Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak görevlendirildiğini duyurdu. Şirketin açıklamasıyla birlikte yönetimine ilişkin yeni süreç resmen gündeme gelirken, kararın gerekçesi ve faaliyetlere etkisine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Finans sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Destek Finans Faktoring A.Ş., TMSF'nin şirkete kayyum olarak görevlendirildiğini açıkladı.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG'E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Destek Finans Faktoring A.Ş., şirket yönetimine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan duyuruda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Destek Finans Faktoring A.Ş.'ye kayyum olarak görevlendirildiği bildirildi. Böylece finans sektöründe faaliyet gösteren şirketin yönetimine ilişkin yeni bir süreç başladı. Söz konusu görevlendirme, şirketin kamuoyuna yaptığı açıklamayla duyuruldu.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Destek Finans Faktoring A.Ş., kayyum görevlendirmesine ilişkin bilgiyi doğrudan kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, TMSF'nin şirkete kayyum olarak görevlendirildiği belirtildi. Ancak aktarılan açıklamada görevlendirmenin hangi karar doğrultusunda yapıldığına, kararın gerekçesine veya kayyum yönetiminin kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı.

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararıFon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecekFon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek Meclis'te fon krizi oylaması: Muhalefetin araştırma talebi Cumhur İttifakı oylarıyla geri çevrildiMeclis'te fon krizi oylaması: Muhalefetin araştırma talebi Cumhur İttifakı oylarıyla geri çevrildi Bakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağızBakan Göktaş'tan fon iddialarına yanıt: Mahkemede hesaplaşacağız Celal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdurCelal Adan'dan fon krizine sert çıkış: Şerefsizdir, namussuzdur
Tasarruf Mevduatı Sigorta FonuEkonomiFinansGündemKayyumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
23:48
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 00:21:42. #.0.3#
SON DAKİKA: TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei