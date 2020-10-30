TOFAŞ'ın konuğu Fenerbahçe Beko

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi 6'ncı haftasında TOFAŞ, evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet alan Bursa temsilcisi, hafta içinde koç Orhun Ene'nin görevi bırakmasının ardından Baş Antrenörlük için Hakan Demir ile anlaşma sağladı. Bu süreçte Fenerbahçe maçına yardımcı antrenörlerden Yalçın Küçüközkan ve asistan koçların idaresinde hazırlanan mavi yeşilliler, bu sezonki 3'üncü galibiyetine imza atmayı hedeflerken takımda eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde şu ana kadar yoluna yenilgisiz devam Igor Kokoskov idaresindeki Fenerbahçe Beko, son maçında Ligde şu ana kadar yoluna yenilgisiz devam Igor Kokoskov idaresindeki Fenerbahçe Beko, son maçında Aliağa Petkim 'i 93-70 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague'de ise 29 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynadığı Maccabi Playtika maçını da 65-75 kazanmayı başardı. Fenerbahçe Beko'da bel bölgesinden sakatlığı bulunan Danilo Barthel'in mücadelede forma giyemeyeceği açıklandı.Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. TOFAŞ Basketbol Takımı, 3 Kasım Salı günü ise FIBA Basketball Champions League'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında Keravnos ile kozlarını paylaşacak.

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