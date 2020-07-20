Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, Ankara'da Togo Büyükelçiliği açılacağını duyurdu.

Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey, Ankara'da Togo Büyükelçiliği açılacağını duyurdu.

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Dussey, resmi ziyareti kapsamında Lome'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu'nun ziyaretinin bir ilk olduğuna dikkati çeken Dussey, "Bu Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki ilk ziyaret. Togo bağımsızlığını kazandığından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti'nden hiç Dışişleri Bakanı ziyareti olmamıştı. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ankara'da Togo Büyükelçiliği açılacak

Dussey, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha da pekiştirilmesi yönünde kararlar alındığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Lome'de büyükelçilik açılacağını duyurduğunu kaydeden Dussey, "Sayın Cumhurbaşkanımız da Ankara'da bir Togo Büyükelçiliği açılacağını duyurdu." dedi.

Görüşmelerde, 3 anlaşma imzalandığını belirten Dussey, ayrıca "Pandemi döneminden sonra Türk Hava Yolları'nın (THY), Lome'ye doğrudan uçuşlarının başlayacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dussey, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devrine ilişkin şunları kaydetti:

"Çok yakında Togo'da mevcut olan okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusunda taahhüdümüzü dile getirdik. Zaten heyette de Maarif Vakfı'ndan bir temsilci vardı. Bu konuda en kısa sürede gereken yapılacak. Eğitim konusunda çabalar sürecek."

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik gelecek yıl bir zirve düzenlemesi söz konusu olduğunu belirten Dussey, "Togo da bu inisiyatife destek veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasıyla ilgili vizyonunu destekliyor." diye konuştu.

Dussey, sözlerini, "Cumhurbaşkanımızın büyük bir Afrika dostu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hürmetlerini iletiyorum." diyerek tamamladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Ankara, Togo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

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