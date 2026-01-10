TOGÜ Kazablanka Fuarında - Son Dakika
TOGÜ Kazablanka Fuarında

TOGÜ Kazablanka Fuarında
10.01.2026 19:21
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kazablanka'da düzenlenen tanıtım fuarına katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) Fas'ın Kazablanka kentinde uluslararası tanıtım fuarına katıldığı bildirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kazablanka kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim ve Tanıtım Fuarı'na katılarak tanıtım faaliyetlerini sürdürdü.

Maarif Ajansı tarafından organize edilen ve Türkiye'den 25 üniversitenin katılım sağladığı fuarda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yer aldı.

Fuara Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Güney katıldı.

Ziyaretçiler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik programları, uluslararası öğrencilere sunulan imkanlar ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Fuar kapsamında Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi standını ziyaret ederek yürütülen tanıtım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOGÜ Kazablanka Fuarında - Son Dakika

SON DAKİKA: TOGÜ Kazablanka Fuarında - Son Dakika
