Tohumculuk Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti

Türkiye Tohumcular Birliğine bağlı Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin (TODAB) Bölgesel İstişare ve Eğitim Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.

TODAB'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda, sektör temsilcileri, kamu yöneticileri ve akademisyenler bir araya geldi.

TODAB Başkanı Ahmet Namaldı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in kavşağında yer alan, tarımsal üretim potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu ifade etti.

Farklı ekolojik koşullar sayesinde ülkede ayçiçeğinden sebze tohumlarına kadar pek çok türün üretiminin yapılabildiğine işaret eden Namaldı, "Bu üretim, güçlü bir tohum sistemi, bitki ıslahı ve işleme altyapısı gerektirir. Ülkemiz Avrupa'nın 1., dünyanın ise 7. büyük tarımsal hasılasına sahip üreticisidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tohumculuk Kanunu" sonrasında sertifikalı tohum üretiminin yaklaşık 3,5 kat arttığının, birçok türde özel sektör payının yüzde 80-99 seviyelerine ulaştığının altını çizen Namaldı, sertifikalı tohumun dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığına dikkati çekti.

Namaldı, TODAB'ın görevleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgi de vererek, Birlik üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, kayıt dışılıkla mücadele edildiğini ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması için çeşitli uygulamalar yapıldığını kaydetti.

Toplantıda, sektörün mevcut durumu ile sahada karşılaşılan durumlar ele alındı.