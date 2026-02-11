Tohumculuk Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tohumculuk Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti

11.02.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen toplantıda, tohumculuk sektörü ve sertifikalı tohum üretimi ele alındı.

Türkiye Tohumcular Birliğine bağlı Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin (TODAB) Bölgesel İstişare ve Eğitim Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.

TODAB'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda, sektör temsilcileri, kamu yöneticileri ve akademisyenler bir araya geldi.

TODAB Başkanı Ahmet Namaldı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'in kavşağında yer alan, tarımsal üretim potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu ifade etti.

Farklı ekolojik koşullar sayesinde ülkede ayçiçeğinden sebze tohumlarına kadar pek çok türün üretiminin yapılabildiğine işaret eden Namaldı, "Bu üretim, güçlü bir tohum sistemi, bitki ıslahı ve işleme altyapısı gerektirir. Ülkemiz Avrupa'nın 1., dünyanın ise 7. büyük tarımsal hasılasına sahip üreticisidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Tohumculuk Kanunu" sonrasında sertifikalı tohum üretiminin yaklaşık 3,5 kat arttığının, birçok türde özel sektör payının yüzde 80-99 seviyelerine ulaştığının altını çizen Namaldı, sertifikalı tohumun dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100'ün üzerine çıktığına dikkati çekti.

Namaldı, TODAB'ın görevleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgi de vererek, Birlik üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü, kayıt dışılıkla mücadele edildiğini ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması için çeşitli uygulamalar yapıldığını kaydetti.

Toplantıda, sektörün mevcut durumu ile sahada karşılaşılan durumlar ele alındı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tohumculuk Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:47:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tohumculuk Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.