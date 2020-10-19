Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor - Son Dakika

Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor

19.10.2020 14:53

Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor Kilogramı 2,5 TL'den alınan defne dalı ve yaprağı köylünün geçim kaynağı oldu Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 32 bin 600 tonluk ihracattan 40 milyon dolar gelir elde edildi Manavgat'ta...

Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor

Kilogramı 2,5 TL'den alınan defne dalı ve yaprağı köylünün geçim kaynağı oldu

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 32 bin 600 tonluk ihracattan 40 milyon dolar gelir elde edildi

Manavgat'ta bu yıl en az bin 500 tonu orman işletme sahasında 200 tonu da tapulu arazilerde olmak üzere bin 700 ton üretim hedefleniyor

Manavgat'ta defne hasat günü töreni

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesinde bu yıl ilk kez defne hasatı töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milletvekili İbrahim Aydın, düne kadar tali ürün olan defnenin değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi. Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ise Orman İşletmesi bünyesinde 600 tonu Yaylaalan'da olmak üzere bin 500 ton defne hasatının beklendiğini tapulu arazilerde de defne ekimine başlandığını kaydetti.

Milletvekili İbrahim Aydın ve protokol üyelerinin defne kesmesiyle hasat başlarken, törene katılanlara defne fidanı dağıtımı ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye'de en kaliteli defnenin üretildiği topraklarda, Yaylaalan rehabilitasyon sahası 2020 yılı hasat günü töreni düzenlendiğini belirten Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, "Odun dışı orman ürünlerinin değerinin anlaşılması ve bu ürünlere olan ilginin artması sonucu Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2011 yılında odun dışı ürün ve hizmetler daire başkanlığı kurulmuştur. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bu dairenin görevi 'odun dışı orman ürünlerinin ve orman ekosistem hizmetlerinin envanteri, değer tespiti, teşhis, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve pazarlanmasına ait iş ve işlemleri belirlemek, yapmak ve yaptırmak' olarak belirlenmiştir" dedi.

Manavgat'ta defne rehabilitasyon işlerine 2006 yılında başlandığını, bu kapsamda bin 400 hektara yakın alanda rehabilitasyon çalışması yapıldığını belirten Çalış "işletme müdürlüğümüz dahilinde Yaylalan ile birlikte Sırtköy, Tilkiler, Sevinç, Salur, Yeniköy, Çayyazı, Gebece ve Taşkesiği mahallelerinde defne envanter ve planlaması yapılarak defne üretimi yapılmaktadır. Potansıyel sahalar incelenmekte uygun görülenlerde envanter planı yapılmaktadır" dedi.

Defne bitkisinin tohumundan ve yaprağından yararlanıldığını, elde edilen baharat ve aromatik yağın gıda, kozmetik ve ilaç gibi bir çok alanda kullanıldığına dikkat çeken Çalış sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaylaalan mahallemizde üretilen defne Türkiye çapında oldukça talep görmekte diğer üretim yerlerine göre daha pahalı satılmaktadır. Bu yıl Türkiye genelinde ortalama fiyat 2 TL iken Yaylaalan defnesine 2,5 TL fiyat verilmiştir. Mahallemizde bu yıl hasılat planına göre 16 bölmede 627 hektar sahada en az 600 ton üretim yapılması planlanmıştır. Manavgat'ta bu yıl en az bin 500 tonu işletmemiz sahalarında 200 tonu da tapulu arazilerde olmak üzere bin 700 ton üretim yapmayı hedefliyoruz".

Çalış'ın ardından söz alan MASİAD Başkanı Mücahit Tatar, Ziraat Odası Genel Sekreteri Habibe Şahin, Yaylaalan Muhtarı Nuri Köseloğlu ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici kısa birer konuşma yaparak hasat döneminin hayırlı olmasını dilediler.

Törende son konuşmayı AK Parti Antalya Milletvekili Orman Mühendisi İbrahim Aydın Yaptı. Defne deyince akla Manavgat'ın geldiğini söyleyen Aydın, "Defne tali ürün olarak bilinirdi. Asıl amacımız odundu. Ama sonrasında bu ürünün önemi anlaşıldı. ve Türkiye'nin her tarafında güzel çalışmalar yapıldı. Meclisimiz de bu işi çok önemsedi. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir kanun teklifim olacak. Eskiden nasıl badem ceviz gibi özel ağaçlandırmaya izin verildiği gibi bu tali ürünlere de izin verilecek. Bu işi daha da ciddiye alarak devam edeceğiz. Diğer bir konu da yol sıkıntısı. Buralarda yol ihtiyacımız var. Defnenin olduğu bu bölgede yol yapımını tamamlayacağız hiçbir yol sıkıntımız olmayacak. Ulaşamadığımız yer kalmayacak. Her kısmına bakacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Türkiye'nin birçok yerinde müthiş üretimler var. Bunu burada da yapabiliriz" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Abdullah Yüksel, 2019 verilerine göre Türkiye'deki defne üretiminin 32 bin 600 ton olduğunu, Türkiye'nin 2019 yılı ihracat gelirinin 40 Milyon dolar olduğunu belirterek, "Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nde en az bin 500 ton rekolte beklenmektedir. Bunun 600 tonu Yaylaalan mahallemizdedir. Bu rakamlar yeni alanların tespit edilmesiyle en az 2 katına çıkacak kapasiteye sahiptir. Yaş dalın kilogram fiyatı 2.5 TL'dir" dedi.

Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor
Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor
Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor
Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor
Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor
Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor
Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor

Manavgat, Antalya, Türkiye, Defne, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tohumundan ve yaprağından elde edilen baharat ve aromatik yağ gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor - Son Dakika Ekonomi

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