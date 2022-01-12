Tokat Belediyesi her sabah vatandaşlara çorba ikram ediyor - Son Dakika

Tokat Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü, çorba ikram aracını her gün farklı bir bölgede sabahın erken saatlerinde vatandaşlarla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirilen çorba ikram aracıyla her sabah Tokatlılara ikramda bulunulduğu belirtildi.

Başkan Eroğlu, her gün farklı bir bölgede yaklaşık 500 kişilik çorba ikramında bulunduklarına işaret etti.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşların her zaman yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"2014 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren gerek hastane önlerinde gerek okul bölgelerimizde gerekse sabahın erken saatlerinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde çorba ikramına devam ediyoruz. Özellikle soğuk kış günlerinde ikram ettiğimiz çorbalarla vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm oluşturuyoruz. Hamdolsun, hemşehrilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İkram aracımız dün Fidanlık mevkisi okullar bölgesindeydi. Bugün de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi önünde vatandaşlarımıza ikramda bulundu. Bütün hastalarımıza rabbimden acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Çorba ikramını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise Eroğlu ve Belediye çalışanlarına teşekkür etti.