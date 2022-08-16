Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak - Son Dakika
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Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak

16.08.2022 16:40
Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak

Tokat Belediyesi tarafından yapılan Tokat Şehir Parkı perşembe günü açılacak.

Tokat Belediyesi tarafından yapılan Tokat Şehir Parkı perşembe günü açılacak.

DSİ Parkı olarak bilinen ve Tokat Belediyesine 5 yıl önce devrilen parkın yapımına 2021 yılında başlandı. Yaklaşık bir senede tamamlanan Şehir Parkı'nı gezen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Şehir Parkı'nı kısa sürede yaptıklarını söyledi.

Parkın perşembe günü resmi açılışının yapılacağını ifade eden Eroğlu, "Tokat Şehir Parkımızın açılışına bütün hemşerilerimizi davet ediyorum. 18 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'in teşrifleriyle burada güzel bir açılışı birlikte yapacağız. Bütün Tokatlı kıymetli hemşehrilerimi bu güzel alana bekliyor, açılışımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak - Son Dakika
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