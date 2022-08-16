Parkın perşembe günü resmi açılışının yapılacağını ifade eden Eroğlu, "Tokat Şehir Parkımızın açılışına bütün hemşerilerimizi davet ediyorum. 18 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'in teşrifleriyle burada güzel bir açılışı birlikte yapacağız. Bütün Tokatlı kıymetli hemşehrilerimi bu güzel alana bekliyor, açılışımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

DSİ Parkı olarak bilinen ve Tokat Belediyesine 5 yıl önce devrilen parkın yapımına 2021 yılında başlandı. Yaklaşık bir senede tamamlanan Şehir Parkı'nı gezen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu , yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak - Son Dakika

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