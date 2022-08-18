Köpeğin başını okşayan Dal, daha sonra görevine devam etti. Köpek de uzun süre Dal'ın yanından ayrılmadı.

Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Rasim Dal'ın yanına, Cumhuriyet Meydanı 'nda süs havuzunun temizliğini yaptığı sırada sahipsiz bir köpek geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Belediye çalışanı sıcak ve susuzluktan bunalan köpeğe eliyle su içirdi - Son Dakika

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