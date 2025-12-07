Tokat'ta 16 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı - Son Dakika
Tokat'ta 16 yıl önceki terör saldırısında şehit olan 7 asker anıldı

07.12.2025 12:06
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 16 yıl önce teröristlerce şehit edilen 7 asker için anma programı düzenlendi.

Sazak köyü yakınlarında olayın yaşandığı yerde yaptırılan ve şehitlerin fotoğrafları ile Türk bayrakları bulunan Şehitler Anıtı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir askerin olayın nasıl gerçekleştiğini aktardığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yardımcısı Asım Aköner ve katılımcılar, anıta gül bıraktı. Sazak köyü yakınlarında 7 Aralık 2009'da teröristlerce düzenlenen saldırıda, Uzman Çavuş Harun Arslanbey ile erler Onur Bozdemir, Kemal Bide, Ferit Demir, Yakup Mutlu, Cengiz Sarıbaş ve Fatih Yonca şehit olmuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

