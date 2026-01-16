Tokat'ta kar nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Erbaa ilçesinde 9, Reşadiye ve Niksar ilçelerinde 5'er, Sulusaray ilçesinde 1 olmak üzere 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 20 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
