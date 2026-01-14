Tokat'ta kaybolan 3 lise öğrencisi AFAD ekiplerince buldu.
Gıj Gıj Tepesi'ne gezemeye giden 3 lise öğrencisi, iddiaya göre köpek kovalaması sonucu kayboldu.
Yollarını kaybeden öğrencilerin durumu cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu arama çalışması başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan çalışmanın ardından öğrenciler kısa sürede bulundu.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 3 lise öğrencisi kayboldu, AFAD buldu - Son Dakika
