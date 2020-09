Tokat'ta Ahilik Haftası kutlamaları - Son Dakika

Tokat'ta Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "Tokat Ahilik Komitesi" ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelik ve beraberindekiler Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Balcı, yaptığı açıklamada, ahilik teşkilatının önemine değinerek, "Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli'yi rahmetle anıyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu da ziyaret eden Çelik ve beraberindekiler, Tokat esnaf ve sanatkarları hakkında konuşup fikir alışverişinde bulundu.

Eroğlu, "Her yıl Cumhuriyet Meydanı'mızda esnaflarımızla bir araya gelir, yemekler yenir ve ve kaftanlar giyilirdi. Her meslek grubundan bir büyüğümüze bir kardeşimize ahilik noktasında hediyeler verilirdi. Çok güzel şekilde kutlanırdı. Pandemi bizim birçok çalışmamızı, programımızı sekteye uğrattı. Tabi ki önce sağlık, bu noktada eskiyi yad ederek geçiriyoruz. İnşallah bir an önce Allah bu musibeti başımızdan alır ve o eski güzel günlerimize döneriz." diye konuştu.

Çelik ise "Ülkemize değer katan üreten istihdam sağlayan ve hepimizin olmazsa olmazı esnaf ve sanatkarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Her yıl coşkuyla gerçekleşen kutlamalar bu sene pandemi dolayısıyla buruk geçiyor. Pandemi esnafımızı ve sanatkarımızı olumsuz etkiledi. Bu süreçte sayın valimiz ve belediye başkanımıza birçok konuda esnaf ve sanatkarımızın yanında durup yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.