Tokat'ta Atık Karakterizasyonu Çalışması Başladı

05.02.2026 16:38
Tokat Belediyesi, 2026 kış dönemi atık karakterizasyonu çalışmasını başlattı.

Tokat'ta 2026 yılı kış dönemi atık karakterizasyonu çalışmasının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir atık yönetimi hedefleri doğrultusunda 2026 yılı kış dönemi atık karakterizasyonu çalışmasını başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 17 Aralık 2024 tarih ve 2024/8 sayılı genelgesi doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında belediye sınırları içinde oluşan evsel atıkların türü, miktarı ve dağılımı bilimsel yöntemlerle tespit ediliyor.

Her yıl yaz ve kış mevsimlerini temsil edecek şekilde yapılan atık karakterizasyonu çalışması, kış dönemi için bir hafta süreyle yürütülüyor. Çalışma kapsamında her gün üç ayrı örnekleme yapılarak toplanan atıklar ayrıştırılıp detaylı analizlere tabi tutuluyor.

Gerçekleştirilen atık karakterizasyonu çalışması sayesinde günlük yaşamda ortaya çıkan atıkların yüzde kaçının organik, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılamaz olduğu net şekilde ortaya konuluyor.

Elde edilen veriler, atık yönetiminin gelişigüzel değil, bilgiye ve veriye dayalı olarak planlanmasına imkan sağlıyor. Kapsamlı analizler sıfır atık uygulamalarının güçlendirilmesine, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılmasına önemli katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışıyla Tokat'ı sağlıklı bir çevreyle buluşturmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Atık karakterizasyonu çalışması ile kentimizde üretilen atıkların miktarını ve niteliğini bilimsel yöntemlerle ortaya koyuyoruz. Bu çalışma sonucunda elde edilecek veriler rapor haline getirilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza iletilecek. Böylece sıfır atık sisteminin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi, kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı ve çevresel sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirmeyi hedefliyoruz. Çevreye saygı, vatana sadakattir. Temiz bir şehir, sağlıklı bir gelecek demektir. Milletimizin emaneti olan doğayı korumak, bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda milli bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, Güncel, Tokat, Çevre, Son Dakika

