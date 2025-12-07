Tokat'ta Güneşli Çocuk Akademisi Açıldı

Tokat'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat Müftülüğü koordinesinde açılan Güneşli Çocuk Akademisi'nde 4-6 yaş grubu 110 öğrenciye, manevi değerlerin yanı sıra zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen eğitimler veriliyor.

Kentte 15 Eylül'de hizmete açılan akademide 6 sınıfta 12 öğretmen görev yapıyor.

Akademide, manevi değerlerin yanı sıra kodlama, musiki ile güzel sanatlar atölyelerinde bilim ve sanata yönelik eğitimler veriliyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, kamu görevlilerinin görev aldığı Güneşli Çocuk Akademisi'nin kentte bulunan en kapsamlı projelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Akademide 4-6 yaş arası çocukların eğitim aldığını belirten Köklü, "Çocuk Akademisi'nde sadece Kur'an-ı Kerim ile ilgili konular değil, bunun dışında kas hareketlerini geliştirici çocuklarımızın zihinsel gelişimini etkileyen birçok faaliyetimiz, müzik odamız, drama sınıfımız, televizyon odamız, oyun salonumuz hepsi birlikte bulunuyor. Önemli olan çocuklarımızın hem milli manevi değerlerimize bağlı olarak gelişmesi hem de diğer anaokullarında gösterilen derslerden de yararlanabilmesini sağlıyoruz." dedi.

Köklü, 4-6 yaş arası çocuk akademisine olan ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

Akademinin arazisini bir hayırseverin bağışladığını aktaran Köklü, "2025-2026 eğitim yılının Eylül ayında hizmete girdi. Tam gün olarak ildeki Diyanet İşleri Başkanlığının 4-6 yaş grubuna uygun faaliyet gösteren en büyük yerimiz. Aynı zamanda Türkiye'ye de model olabilecek diğer illere de model olabilecek özellikler barındırıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın zihinsel gelişimin yanı sıra fiziksel gelişimine de önem verdiğimiz yer olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.