Tokat’ta İmar Planı Sorunu Çözüldü

TOKAT'ta Gezirlik ve Kümbettepe mahallelerinde yaklaşık 40 yıldır devam eden imar planı sorunu, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan onayla çözüme kavuştu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bölgede yatay mimari ve depreme dayanıklı yapılaşma sürecinin başlayacağını açıkladı.

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gezirlik ve Kümbettepe mahallelerinde imar planı sınırları içerisinde kalan ancak 'tarım vasfı' gerekçesiyle yapılaşmaya kapalı olan alanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan görüşmeler sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 09 Ocak 2026 tarihli oluru ile söz konusu bölgeler için 'tarım dışı kullanım izni' verildi. Bu kararla birlikte, yaklaşık 40 yıldır süregelen mülkiyet ve yapılaşma sorununun hukuki engelleri ortadan kalktı.

YATAY MİMARİ VE DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR YAPILACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Yazıcıoğlu, "Belediyecilik anlayışımız gereği net bir süreç yürüttük. Bakanlık nezdindeki bütün izinler alındı. Tokat'ın birinci derecede deprem riski barındıran bir il olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu yeni alanlarda yatay mimariye önem vereceğiz. Ben de Erzincan depremini yaşamış birisi olarak depreme dayanıklı konutların önemini biliyorum. Yeni çalışma alanlarımızda yatay mimaride, deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edeceğiz. Tahmin ediyorum ki 1 sene içerisinde buradaki bütün prosedürler tamamlanır. Bundan sonraki süreç Tokat Belediyesi ve vatandaşlarımızın iş birliğiyle ilerleyecektir" dedi. (DHA

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,