Tokat'ta jandarma personeli özel öğrenciyle zeybek oynadı - Son Dakika
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Tokat'ta jandarma personeli özel öğrenciyle zeybek oynadı

16.05.2022 16:37
Tokat'ta jandarma personeli özel öğrenciyle zeybek oynadı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Engelliler Haftası dolayısı ile jandarma görevlisi ile özel eğitim gören bir öğrenci karşılıklı zeybek oynadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Engelliler Haftası dolayısı ile jandarma görevlisi ile özel eğitim gören bir öğrenci karşılıklı zeybek oynadı.

Erbaa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Engelliler Haftası nedeniyle ilçeye bağlı Aşağıçandır köyündeki Erbaa Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Özel eğitim okulundaki öğrencilerin Türk bayrağı ile karşıladığı jandarma ekipleri, öğrencilerle çuval yarışı, halat çekme yumurta taşıma gibi oyunlar oynadı.

Ziyarette, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Korkmaz, özel öğrenci ile zeybek oynadı.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Açık ve ilçe jandarma personeli günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler vererek pasta kesti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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