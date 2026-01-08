Tokat\'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Anadolu Mirası operasyonları kapsamında Artova ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirilirken, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre ekipler Artova ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptığı yönünde alınan duyum üzerine harekete geçti. Jandarma personeli tarafından yapılan sıkı takip ve titiz çalışmalar sonucunda şahısların kaçak kazı yaptığı bölge tespit edildi. Adli mercilerden alınan arama kararına istinaden belirlenen bölgede gerçekleştirilen aramada; 1 adet jeneratör, 5 adet kaya kırıcı patlayıcı kapsül, 1 adet hilti ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, adli Ş.S., S.A., H.G., A.Ö., D.K. ve A.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT