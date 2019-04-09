Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Kaçak Silah Operasyonu

Tokat'ta Kaçak Silah Operasyonu

2 saat önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta Kaçak Silah Operasyonu, System.String[]
Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine giden bir araçta yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 21 tabanca fişeği ve bir tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: AA

Sulusaray, Tokat, Güncel
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