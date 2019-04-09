Tokat'ta Kaçak Silah Operasyonu
2 saat önce
Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tokat
'ın Sulusaray
ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt
ilçesine giden bir araçta yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 21 tabanca fişeği ve bir tüfek ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:42 Kaynak: AA
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