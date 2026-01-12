Tokat\'ta Kar Yağışı: Ekipler Çalışmalara Başladı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ve Kızıliniş mevkisinde etkili oluyor.
Bu arada karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
