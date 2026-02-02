Tokat\'ta Kaza: 7 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki otomobil, Zile-Pazar kara yolu Ütük köyü yakınlarında, Y.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
