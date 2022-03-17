Tokat'ta kısa kısa - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları sonucunda Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi'ne dahil oldu.

Koordinatörlüğünü Türkiye Manas Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinin, dönem ders yürütücülüğünü ise Amasya Üniversitesinin yaptığı proje kapsamında Türk dünyası dijital vatandaşlığı dersi protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, dersin 600 öğrenci tarafından seçildiğini, ilerleyen dönemlerde bu sayının artacağını ifade ederek projeye dahil olmaktan dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi.

TOGÜ'de biniş takdim töreni

TOGÜ'de akademik aşama kaydeden akademik personel için biniş takdim töreni düzenlendi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, bu yıl 30. yılını kutladıkları üniversitelerinin büyük gelişmeler kaydettiğini ve daha da gelişerek ilerlemesine devam edeceğini ifade etti.

Şahin, göreve başladığı tarihten bugüne kadar yapılmış olan yenilikler ve faaliyetler hakkında bilgiler aktararak, "Üniversitemizin gelişiminde tüm akademik ve idari personelimizin katkısı var. Beş yeni fakülte kuruldu. Yeni merkezler açıldı. Yeni yatırımlar yapıldı. Akademik ve idari personel sayıları ile öğrenci sayılarında büyük artışlar yaşandı." dedi.

Daha sonra profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerine binişleri takdim edildi.