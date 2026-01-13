Tokat\'ta Müstakil Evde Yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TOKAT