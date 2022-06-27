İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, rapor tuttu.

Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta otoparkın duvarı park halindeki otomobilin üstüne devrildi - Son Dakika

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