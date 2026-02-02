Tokat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tokat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı

Tokat\'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
02.02.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zile'de iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Zile-Pazar Karayolu Ütük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. K. (53) idaresindeki 52 PA 034 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y. Ö.'nün (56) kullandığı 06 YDG 02 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 52 PA 034 plakalı araç sürücüsü E. K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N. K. (17) ve 06 YDG 02 plakalı araç sürücüsü Y. Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan N. Ö. (49), E. G. (5) ve D. G. (53) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Aynı araçta bulunan Y. G.'ın (7) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin yapılan kontrollerinde alkollü olmadıkları tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3. Sayfa, Trafik, Tokat, Zile, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:26:24. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.