Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü
17 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:26 Kaynak: AA
'ın Reşadiye
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Cemal Yavuz
idaresindeki 60 RA 719 plakalı odun yüklü traktör, Bozcalı beldesi Işıklar Yaylası'nda devrildi.
Traktörün altında kalan Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yavuz'un cesedi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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