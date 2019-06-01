Son Dakika Haberleri: Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü
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Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü

17 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Tokat'ta traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Cemal Yavuz idaresindeki 60 RA 719 plakalı odun yüklü traktör, Bozcalı beldesi Işıklar Yaylası'nda devrildi.
Traktörün altında kalan Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yavuz'un cesedi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:26 Kaynak: AA
Cemal Yavuz, Reşadiye, Tokat, Güncel
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