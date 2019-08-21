Son Dakika Haberleri: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Tokat'ta 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Akbelen köyünde yaptığı kontrolde, 34 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı, kenevir bitkileri imha edildi.

Jandarma, Akbelen, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi Son dakika! Bakan Selçuk: Memurların maaş zammı konusunda anlaşamadık, Hakem Kurulu süreci başladı Terörist ilan edilerek darp edilen adam, kahraman çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:42:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]