Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:16 Kaynak: AA
Tokat'ta 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Akbelen köyünde yaptığı kontrolde, 34 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişi sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı, kenevir bitkileri imha edildi.
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