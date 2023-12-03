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Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı - Son Dakika

Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsüne, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı. Otobüsün motor kısmına isabet eden saçmalar araca hasar verdi. Yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

03.12.2023 - 22:29,  Güncelleme: 22:53
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Tokat'ın Erbaa ilçesinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsüne, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. 33 yolcu 1 saat bekledikten sonra firmanın başka bir otobüsüyle yola çıktı.

TOKAT'ta İstanbul'a giden otobüse tüfekle saldırı

OTOBÜSE ATEŞ AÇTILAR

Olay bu akşam saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolu Hacıpazarı köyü yakınlarında meydana geldi. İlçedeki otogardan İstanbul'a gitmek için ayrılan Hakan Başara yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hacıpazar köyü yakınlarında tüfekle ateş açıldı. İçinde 33 kişinin bulunduğu otobüsün motor kapağını delen saçmalar aracın mazot filtresine hasar verdi. Olayın ardından otobüsün şoförü yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra aracı durdurdu.

Tokat'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSLE YOLA DEVAM ETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul'a giden yolcular yaklaşık 1 saat otobüste bekledi. Daha sonra firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yolcular İstanbul'a gönderildi. Jandarma ekiplerince D-100 yolu kenarında yapılan aramada 3 adet tüfek kartuşu buldu. Otobüse ateş eden kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Jandarma, Erbaa, Olay, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı - Son Dakika
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