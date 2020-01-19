Tokat Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın söndürüldü - Son Dakika

Tokat Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın söndürüldü

6 saat önce

Tokat'ta Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın söndürüldü, System.String[]

Tokat'ta Yazmacılar Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Yurt Mahallesi'nde bulunan Yazmacılar Sitesi'nde sabaha karşı çıkan yangın iki katlı binanın çatısının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre yazmaların kurutulması için yakılan sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kumaşlara ve boyalara sıçradı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçe belediye ekipleri ile TOMA araçları müdahale etti. Yazmacılar Sitesi esnafları ise yangını yaşlı gözlerle izledi.


Yazmacılar Sitesi Derneği Başkan Yardımcısı Atıf Arpacıoğlu, yaşanan üzücü olay karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Can kaybının ve yaralamanın yaşanmadığı yangında esnafın zararının büyük olduğunu ifade eden Arpacıoğlu, "Atölyelerimiz, tarihi kalıplar, kumaşlarımız, baskı makinelerimiz tamamen yandı. 50 yıllık birikimimiz gitti, bir şeyimiz kalmadı. Devletten yardım bekliyoruz. Valimiz, belediye başkanımız geldiler, söz verdiler, inşallah biran önce bu göçüğü kaldırıp yeniden işimize başlarız" dedi.


24 yıl önce açılan Yazmacılar Sitesi'nde yazmacılık işi yapan esnafların yanı sıra halı yıkama işi yapan esnafların olduğu öğrenildi. Yangında iki katlı hanın üst katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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