TOKAT Zinav Kanyonu'nda zorlu yürüyüş
1 saat önce
Zinav Kanyonu'nda zorlu yürüyüşTokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Kanyonu'na giren Tokat Doğa ve Extrem Sporları (TODEX) kulübü üyeleri, burada akarsu içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:42 Kaynak: DHA
Zinav Kanyonu'nda zorlu yürüyüş Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde bulunan Zinav Kanyonu'na giren Tokat Doğa ve Extrem Sporları (TODEX) kulübü üyeleri, burada akarsu içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi.
Reşadiye'ye bağlı Yolüstü
köyü sınırları içerisinde yer alan Zinav Gölü, il dışından gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Zinav Gölü'nü besleyen suların geldiği kanyon ise doğa sporu tutkunlarını ağırlıyor. Yaklaşık 3 kilometrelik akarsudan oluşan kanyonun bazı bölgelerinde derinlik yer yer 3 metreyi buluyor. TODEX Kulübü üyesi 75 kişi de sırt çantaları ile birlikte Zinav Gölü'nün başında bulunan kanyonda yürüyüş yaptı. Bazı noktalarda hızlı akan suda zor anlar yaşayan gruptakilere arkadaşları yardım etti. Kanyonun bazı noktalarında bulunan kayalardan dolayı geçiş yapmakta zorlanan grup üyeleri, yanlarında getirdikleri halat yardımıyla bu bölgeleri geçti. Yaklaşık 3 saat süren zorlu yürüyüşü gruptan 75 kişi tamamladı. Yürüyüş taş ocaklarının bulunduğu alanda sona erdi.
TODEX Kulübü Mahmut Coşkun Yürüyüşümüzü kazasız bir şeklide tamamladık. Kanyon geçişimize ayrıca sivil savunma ekiplerimiz de güvenlik açısından destek verdi. Ben tüm doğa sporu sevenlerini, keşfedilmemiş olan Reşadiye ilçemizde bulan Zinav kanyonuna macera yaşamaya davet ediyorum diye konuştu.
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