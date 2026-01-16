TOKİ Deprem Evlerinde Çökmeler - Son Dakika
TOKİ Deprem Evlerinde Çökmeler

16.01.2026 10:44
Osmaniye'de depremzedeler için yapılan konutlarda merdiven ve kaldırımlar çöktü, engelliler zorlandı.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan deprem evlerinde birçok binanın dış kısmındaki merdiven ve kaldırımlarında çökmeler oluştu. Engelli yurttaş Güneş Dertli, "Aşağıya inerken, yukarıya çıkarken korku ile inip çıkıyorum. Bu yağmurlardan sonra çökmeler oldu. Hatta bazı bloklarda da engelli rampası kalmamış aşağıda kalmış kaldırım oluşmuş. Çok zorlanıyorum birisi olmazsa tekerim takılıyor, birisi olmazsa ben oradan çıkamıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Mezretli Köyüne TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan binaların bazılarının merdiven girişinde çökmeler meydana geldi. Yaklaşık 8 binanın ön cephesindeki çökmelerin yağan yağmurlar tarafından oluştuğunu ifade eden depremzedeler çözüm bekliyor. Depremzede Muhammet Süslü, 2 ay önce yerleştikleri konutlarda yaşadıkları sorunları şu sözlerle anlattı:

"Buraya iki, iki buçuk ay önce yerleştik. Ay içerisinde doğalgaz ısınmalarını yeni yaptılar, sıcak suları yeni yaptılar. Fakat diğer birçok eksiklikler var. Bunları genel olarak buradaki görevli arkadaşlara söylüyoruz, söylememize rağmen gelip yapmıyorlar. Yapsalar da tekrar aynı arızayı veriyor. Evde birkaç yerinde akma var. Koridordaki cam kenarlarından su alıyor. Yapılmasını istiyoruz."

Bir depremzede vatandaş ise "Buraya yağmur yağınca böyle oldu. Deprem gibi bir şey oldu, burası çöktü aşağı, yağmurun yağdığı gün. Burası çökünce hiç dışarı çıkamadık, korkuyoruz. Dün yapmadan bugün böyle olursa ne olacak bu" dedi.

Başka bir depremzede yurttaş, "Yağmurdan sonra çöktü. Yağmur yağınca demek ki sudan şey yaptı yukarı doğru kalktı. Ama yapacaklarını söylediler. 'Geri tekrar yapılacak' dediler" ifadesini kullandı.

Engelli vatandaş Güneş Dertli, konutlardaki engelli rampalarının tamamen zarar gördüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Buradaki durum o kadar kötü ki engelli rampalarımız hep çökmüş durumda. Binanın girişinde bölünmüş ve eğim yapmış durumda. Araba o tarafa kaysa ben artık düşerim arabamla birlikte. O kadar korkuyla geliyorum ki aşağıya inerken işte yukarıya çıkarken korku ile inip çıkıyorum. Bu yağmurlardan sonra çökmeler oldu. Hatta bazı bloklarda da engelli rampası kalmamış aşağıda kalmış kaldırım oluşmuş. Çok zorlanıyorum birisi olmazsa tekerim takılıyor, birisi olmazsa ben oradan çıkamıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Deprem

TOKİ Deprem Evlerinde Çökmeler
