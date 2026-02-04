TOKİ Mağduru: Neye İmza Attığımızı Bilelim - Son Dakika
TOKİ Mağduru: Neye İmza Attığımızı Bilelim

04.02.2026 13:27
Defne'de bir TOKİ mağduru, imza atarken yaşadığı belirsizlikleri ve evinin sorunlarını anlattı.

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde TOKİ mağduru bir vatandaş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Mecburen imza attırıyorlar. Neyin karşılığı imza attım AFAD'a gittim. 'İmza attım' dedim oradaki görevliye. 'Neye imza attığımı bilmiyorum. Belki canımı alacaksınız' dedim. Dedi ki 'Oku.' 'Ben bunları okursam yarım günde bitirmem. İnce ince harflerle yazmışlar.' Gittik baktık TOKİ'ye. Allah Allah... TOKİ dedikleri... Mutfak su sızdırıyor. Yatak odasının kapısı yok. Aralara macun doldurmamışlar. Banyonun kapısı sıvasız, berbat işçilik sıfır. Binlerce insan mağdur. Bu konuda sizden istirhamımız binlerce insan mağdur. Bizimle olun, yardımcı olun. Neye imza attığımızı bilelim" dedi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla depremden etkilenen illere yaptığı ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bir TOKİ mağduruyla sohbet etti. 47 yıllık esnaf olduğunu söyleyen vatandaş şunları söyledi:

"Verilen anahtarla gittik baktık daireye. Mecburen imza attırıyorlar. Neyin karşılığı imza attım AFAD'a gittim. 'İmza attım' dedim oradaki görevliye. 'Neye imza attığımı bilmiyorum. Belki canımı alacaksınız' dedim. Dedi ki 'Oku.' 'Ben bunları okursam yarım günde bitirmem. İnce ince harflerle yazmışlar.' İki ay verdiler. Gittik TOKİ'ye anahtar teslim etti. Bir arkadaşla beraber getirdiler. Gittik baktık TOKİ'ye. Allah Allah... TOKİ dedikleri... Mutfak su sızdırıyor. Yatak odasının kapısı yok. Aralara macun doldurmamışlar. Banyonun kapısı sıvasız, berbat işçilik sıfır. Ben kaynakçıyım 47 yıllık esnafım."

"Neye imza attığımızı bilelim"

Özel'in "Evin kaç lira masrafı var" sorusunu sorması üzerine de vatandaş, "Vallahi Başkanım üç ay sigortalı maaşımı alırsam bitiremem. Ben gideceğim oraya. Çocuklarımın her biri ayrı bir ilde. Oğlum Kıbrıs'ta. Kızım Antalya'da. Küçük kızım Muğla'da üniversite yüksek lisansı yapıyor. 'Baba kalacak yerim yok. Ben gideceğim yüksek lisans yapacağım' dedi. 'Baş tacı gidebilirsin' dedim. Oradaki görevliye 'Kardeşim ben çocuklarımı getireceğim' dedi. 'Bekle 15 gün.' Bekledik. Gittik geçen gün 'Bekle 10 gün.' Dedim bak 'Ben CİMER'e mi, Valiye mi, Kaymakamlığa mı şikayet edeyim?' Bu konuda sizden istirhamımız binlerce insan mağdur. Bizimle olun, yardımcı olun. Neye imza attığımızı bilelim" diye konuştu.

